قبل أيام من رمضان.. الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد

تصوير- محمد حسام الدين:

واصلت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية، لاستقبال شهر رمضان المعظم، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وتؤكد قيادات الوزارة أن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها كالقيام على بنائها وتشييدها، قال تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ).

وأضافت أن الوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ومواصلة تعقيم المساجد وتطهيرها خلال شهر رمضان الكريم، داعين الله (عز وجل) بأن يعجل برفع البلاء عن البلاد، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.