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"الوطنية للصحافة": إرسال بدل أبريل للمؤسسات الاثنين المقبل

05:51 م السبت 10 أبريل 2021
"الوطنية للصحافة": إرسال بدل أبريل للمؤسسات الاثنين المقبل

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- مينا غالي:

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أبريل 2021، يوم الاثنين المقبل الموافق 12 أبريل 2021، مؤكدة ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

كما أعلنت الهيئة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر نوفمبر 2019، يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021. وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

بدل التدريبيين الوطنية للصحافة بدلات الصحفيين المؤسسات الصحفية

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