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توقيع بروتوكول تعاون عكسري مشترك بين مصر وبوروندي (صور)

05:30 م السبت 10 أبريل 2021
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(مصراوي):

استقبل الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين، على هامش الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية البوروندية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

تناول اللقاء سبل دعم أوجّه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا من مصر وبوروندي في العديد من المجالات، وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبوروندي، مشيرًا إلى توافق رؤى القيادة السياسية للبلدين الصديقين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من ناحيته أكد رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات.

أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وإنعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، واختتمت الجلسة بتوقيع الجانبان على محضر الجلسة، كما وقع رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس قوات الدفاع الوطني البورندي برتوكول تعاون عسكري مشترك يتضمن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة بما يتيح تبادل الخبرات بين الجانبين، تأكيدًا لتوافق الرؤى تجاه الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين، حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بوروندي محمد فريد القوات المسلحة وزارة الدفاع
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