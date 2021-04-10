التحالف يعلن تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية
الرياض- أ ش أ:
أعلن التحالف العربي، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية.
وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية- أن محاولات الميليشيا الحوثية العدائية، ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وشدد التحالف على أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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