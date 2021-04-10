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الصحة تقرر الوفاة الإصابية بكورونا لـ 168 من الأطقم الطبية

04:43 م السبت 10 أبريل 2021
الصحة تقرر الوفاة الإصابية بكورونا لـ 168 من الأطقم الطبية

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

عقدت اللجنة الطبية العليا للوفاة الإصابية بالكورونا اجتماعها الثالث هذا الأسبوع، برئاسة الدكتور أيمن الأمين رئيس اللجنة الطبية العليا، والدكتورة سوسن المعدواي مدير اللجنة الطبية العليا، وبحضور الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة النقابية الوزارية.

وقال "الزيات" إن اللجنة في اجتماعها الثالث أصدرت شهادة الوفاة الإصابية بالكورونا لعدد 21 طبيباً و9من التمريض و9 فنيين ومسعفين.

وأشار إلى أن اللجنة عبر 3 جلسات عقدت فى فبراير ومارس وأبريل أصدرت إجمالا عدد 168 شهادة وفاة إصابية للفريق الطبي، بواقع 112 شهادة للأطباء و55 تمريض وفنيين ومسعفين وإداريين، بالإضافة إلى صيدلي واحد.

وأضاف أن هناك مجموعة من الشهداء من جلسة فبراير الماضي تم إنهاء تسوية المعاش بالنسبة لهم كما هو مقرر قانوناً بنسبة 145% من الأجر الشامل.

فيروس كورونا كوفيد 19 الأطقم الطبية وزارة الصحة

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