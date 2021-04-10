الرئيس التونسي يزور أضرحة عبدالناصر والسادات وقبر الجندي المجهول

كتب- محمد نصار:

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم السبت 10 أبريل 2021، زيارة إلى أضرحة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات والجندي المجهول.

ووضع الرئيس التونسي، أكاليل الزهور وتلا الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

ويزور الرئيس التونسي القاهرة لمدة 3 أيام في أول زيارة له منذ توليه الحكم في تونس.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التونسي صباح السبت، خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له، بقصر الاتحادية.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية أعقبها مؤتمر صحفي مشترك للحديث حول ما تم التوافق حوله فيما يتعلق بقضايا المنطقة والإقليم.