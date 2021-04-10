إنسان مقيد وهيكل كامل لبقرة.. تعرف على أغرب مكونات مدينة الذهب المفقودة بالأقصر

كتب- محمد نصار:

شرح علي أبودشيش، عضو البعثة الأثرية المكتشفة لمدينة الذهب "آتون" المفقودة بالأقصر، أبرز مقتنيات المدينة والتي تم كشف النقاب عنها اليوم السبت.

وقال أبودشيش، لمصراوي، السبت، إن ما وجدوه من مقتنيات داخل هذه المدينة لم يره من قبل في أي اكتشافات أخرى، لافتا إلى أنها تضمن مناطق إدارية وأخرى صناعية.

وأوضح عضو البعثة، أن من أهم المقتنيات أدوات للحفاظ على الأواني وأدوات الطحن، وأفران للطهي.

وأشار إلى وجود هيكل عظمي لشخص بحالة جيدة من الحفظ، وجد حوله نوع من الملح ويجري دراسته للتعرف عليه.

وكشف عن أن قدم صاحب هذا الهيكل العظمي كانت مقيدة بحبل، وعلى مقربة منه يوجد هيكل عظمي كامل لبقرة بحالة جيدة من الحفظ أيضا.

وأشار إلى أن المكان به حجرة لحفظ الأواني لتخزين اللحوم ومدون على أحد أوانيها تعود للعام 37 من حكم الملك أمنحتب الثالث والاحتفال بعيد حب سيتي الثالث، لافتا إلى أنها كانت تعد للاحتقال بالعيد.