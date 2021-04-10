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"التعليم": انتهاء تصفيات مسابقة العلوم والهندسة "ISEF".. وتأهل الطلاب للمسابقة الدولية

03:13 م السبت 10 أبريل 2021
"التعليم": انتهاء تصفيات مسابقة العلوم والهندسة "ISEF".. وتأهل الطلاب للمسابقة الدولية

تصفيات مسابقة العلوم والهندسة

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء فعاليات التصفيات المحلية في مسابقة العلوم والهندسة "ISEF"، والتي تعد من أقوى المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة للباحثين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، من سن ١٤ إلى ٢١ عامًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمي للوصول إلى مشروع جديد يسهم في حل مشكلة في أحد المجالات العلمية من خلال اتباع منهجية البحث العلمي الصحيحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه نظرًا لظروف جائحة كورونا، تم تنظيم المسابقة عن بعد(online) ؛ حفاظًا على سلامة الطلاب المشاركين، حيث تم تصميم بيئة تكنولوجية؛ لرفع المشروعات والعروض التقديمية والفيديوهات، كما تم تدريب الطلاب والمنسقين على استخدام تلك البيئة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اختيار الطلاب للتمثيل الدولي من خلال العديد من المسابقات التمهيدية والمحلية التي تجرى في جميع ربوع مصر، ويشارك في تنظيمها مراكز التطوير التكنولوجي على مستوى المحافظات؛ حيث تصعد أفضل المشروعات العلمية للتنافس مرة أخرى على مستوى الجمهورية من خلال ثلاثة معارض، كل معرض يضم عددًا من محافظات مصر، وهي معارض: القاهرة والصعيد، وتنظمهما الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومعرض الإسكندرية وتنظمه مكتبة الإسكندرية؛ ليتم اختيار أفضل 12 مشروعًا للاشتراك في المسابقة الدولية، والتي تعقد في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو من كل عام، وقد شاركت مصر في هذه المسابقة مرات عديدة في السنوات الماضية، وحققت مراكز متقدمة.

وأوضحت الوزارة أن فعاليات المعرض النهائي عُقدت في الفترة من 18 إلى 25 مارس الماضي، فضلًا عن استعراض المشروعات افتراضيًّا، والتحكيم من قِبل أساتذة من عدة جامعات لعدد 202 مشروع و310 طلاب مشتركين بالمسابقة، بالإضافة إلى اشتراك 48 مُحكِّمًا وعقد أكثر من 600 جلسة تحكيم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه من المقرر إقامة معسكر للطلاب الفائزين؛ لإرشاد الطلاب علميًّا، ورفع مهارات التواصل وتمكينهم من عرض مشروعاتهم بكفاءة في المعرض الدولي والذي سيعقد هذا العام عن بعد.

تصفيات مسابقة العلوم والهندسة مسابقة ISEF وزارة التربية والتعليم

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