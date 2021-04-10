"الوفد": حفل تأبين الراحل سعد الجمال عقب شهر رمضان بحضور أبو شقة

كتب- مصراوي:

التقى الكاتب الصحفي النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، قيادات لجنة الوفد بمركز الصف برئاسة أحمد جبران.

حضر اللقاء أعضاء هيئة المكتب وعدد من ممثلي القرى على مستوى المركز، كما حضر الاجتماع يحيى أبو شنب، ومحمد عبد النبي جبريل، نائبا رئيس اللجنة العامة، ومحمد محروس، سكرتير مساعد اللجنة العامة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا وقراءة "الفاتحة" على روح المغفور له النائب الراحل اللواء سعد الجمال.

وأشار أحمد جبران، رئيس لجنة الصف، إلى إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرزها تنظيم ملتقى توظيف الشباب الذي كان الأكبر من حيث مشاركة الشباب والشركات على مستوى مركز الصف، منوهًا أيضًا بدور حزب الوفد بالصف منذ بداية أزمة كورونا من تعقيم القرى، ودعم مستشفى الصف بالكمامات الطبية والقفازات الطبية، وعدد من الخدمات العامة.

وقام جبران بعرض مجهود حزب الوفد بمركز الصف لحل مشكلة مخر سيل الوادي، والصف والأقواز، بقيادة المغفور له اللواء سعد الجمال، والمتابعة المستمرة للقوات المسلحة لحل هذه الكارثة المؤكدة.

وقام طارق تهامي، سكرتير مساعد حزب الوفد، ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الجيزة، بنقل تحية المستشار بهاء الدين أبو شقة إلى كل الوفديين بالصف، مشيرًا إلى أن رئيس "الوفد" قرر تنظيم حفل تأبين للراحل اللواء سعد الجمال، بحضور رئيس الوفد، عقب شهر رمضان المبارك.

وأشاد تهامي بدور لجنة الوفد بمركز الصف، وبالمجهودات "الاستثنائية" التي تمت على مستوى المركز، مطالبًا هيئة المكتب والوفديين بالصف بمواصلة جهودهم لخدمة أهالي مركز الصف، مشيرًا إلى أن اللجنة العامة بالمحافظة سوف تتابع وتسعى لتوفير كل الاحتياجات التي يتطلبها استمرار العمل بكفاءة في اللجنة.

وأشار سكرتير مساعد حزب الوفد إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لشباب مركز الصف، ليتم شرح أفكار ومفاهيم حزب الوفد، وتدريبهم على العمل الجماهيري الخدمي للمشاركة في حل عدد من القضايا التي تواجه المركز.

ونوه تهامي بأنه تم الاتفاق مع النائبة أسماء سعد الجمال، على عقد الاجتماع المقبل بحضورها؛ لبدء اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ خطة العمل.