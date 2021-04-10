لسداد الرواتب.. السياحة تطالب الفنادق ببيان تفاصيلي بمدى استفادتها من مبادرة البنك المركزي

كتب- يوسف عفيفي:

طالبت غرفة المنشآت الفندفية، من أعضائها سرعة موافاة فروعها والشعب التابعة لها ببيان تفصيلي حول مدى استفادتها من مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي الخاصة لسداد الرواتب وتكاليف الصيانة والإحلال والتجديد. بحسب بيان صحفي.

وقالت الغرفة في كتاب دوري تم تعميمه على أعضاء الجمعية العمومية، إن وزارة السياحة، طالبت الغرفة بضرورة موافاتها ببيان فعلي يتضمن عدد المنشآت الفندقية التي صرفت القرض الخاص بالمبادرة الخاصة بالقطاع السياحي.

وصممت الغرفة، استمارة وأرفقتها بالكتاب الدوري لإدراج البيانات المطلوبة وإعادة إرسالها مرة أخرى إلى الغرفة، على أن تكون هذه البيانات بصيغة SOFT COPY سوفت كوبي أو EXCEL SHEET اكسل شيت وليس pdf وإرسالها على إيميلات الفروع والشعب التابعة للغرفة.

وكلف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة بمتابعة هذا الملف بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية.

وتسعى شلبي، لعقد اجتماع مع ممثلي البنوك وذلك بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتعرف على مدى إستفادة القطاع السياحي من مبادرات البنك المركزي.