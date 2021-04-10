قضية مصيرية.. تأكيد من السيسي ونظيره التونسي بشأن سد النهضة وأمن مصر المائي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم تناول قضية الأمن المائي المصري، خلال القمة التي عقدها مع الرئيس التونسي قيس بن سعيد.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، قبل قليل: تناولنا قضية الأمن المائي المصري والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبار هذه القضية قضية مصيرية.

وتابع السيسي: ثمن الرئيس التونسي جهود مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كما تم التباحث حول آفاق العمل المشترك على الساحة الأفريقية وكيفية دعم العمل الأفريقي في ضوء الدور المهم لمصر وتونس في هذا الشأن.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الأمن القومي لمصر هو أمن تونس، وإن أي موقف لمصر في أي محفل دولي سيكون هو نفس موقف تونس.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية: أقول هذا عن قناعة تامة، لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل، ولن نقبل بأن يتم المساس بأمن مصر المائي، في إشارة إلى أزمة سد النهضة.