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قضية مصيرية.. تأكيد من السيسي ونظيره التونسي بشأن سد النهضة وأمن مصر المائي

02:02 م السبت 10 أبريل 2021
قضية مصيرية.. تأكيد من السيسي ونظيره التونسي بشأن سد النهضة وأمن مصر المائي

الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم تناول قضية الأمن المائي المصري، خلال القمة التي عقدها مع الرئيس التونسي قيس بن سعيد.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، قبل قليل: تناولنا قضية الأمن المائي المصري والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبار هذه القضية قضية مصيرية.

وتابع السيسي: ثمن الرئيس التونسي جهود مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كما تم التباحث حول آفاق العمل المشترك على الساحة الأفريقية وكيفية دعم العمل الأفريقي في ضوء الدور المهم لمصر وتونس في هذا الشأن.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الأمن القومي لمصر هو أمن تونس، وإن أي موقف لمصر في أي محفل دولي سيكون هو نفس موقف تونس.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية: أقول هذا عن قناعة تامة، لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل، ولن نقبل بأن يتم المساس بأمن مصر المائي، في إشارة إلى أزمة سد النهضة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي تونس سد النهضة أمن مصر المائي قيس بن سعيد

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أمن مصر المائي.. نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التونسي
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