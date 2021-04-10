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قرأنا التاريخ.. الرئيس التونسي: موقف مصر هو موقفنا ولن نقبل المساس بأمنها المائي

01:14 م السبت 10 أبريل 2021
قرأنا التاريخ.. الرئيس التونسي: موقف مصر هو موقفنا ولن نقبل المساس بأمنها المائي

الرئيس التونسي قيس سعيد

كتب- مصراوي:

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الأمن القومي لمصر هو أمن تونس، وإن أي موقف لمصر في أي محفل دولي سيكون هو نفس موقف تونس.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية: أقول هذا عن قناعة تامة، لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل، ولن نقبل بأن يتم المساس بأمن مصر المائي، في إشارة إلى أزمة سد النهضة.

قيس سعيد الأمن القومي لمصر الامن المائي تونس

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