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رئيس "المصرية لنقل الكهرباء" تعلق على فوزها بجائزة أفضل "مهندسة" ضمن ٤ عالميًّا

12:22 م السبت 10 أبريل 2021
رئيس "المصرية لنقل الكهرباء" تعلق على فوزها بجائزة أفضل "مهندسة" ضمن ٤ عالميًّا

المهندسة صباح مشالى

كتب- محمد صلاح:

قالت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنها سعيدة باختيارها ضمن ٤ مهندسات على مستوى العالم لعام ٢٠٢٠م من قِبل اتحاد المنظمات العالمية للهندسة الذي يعتبر أعلى منظمة هندسية على مستوى العالم، ومقره باريس.

وأضافت مشالي، في تصريحات أدلت بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الجائزة تعود إلى اقتراح من قِبل منظمة اليونسكو على اتحاد المنظمات العالمية للهندسة، بتخصيص جائزة لتشجيع المهندسات؛ بهدف المساهمة في تمكين المرأة على مستوى العالم في كل المجالات، علمًا بأن اختيارها جاء بعد مفاضلة بين نماذج كثيرة على مستوى العالم؛ حيث تخضع معايير الاختيار لعدة شروط تتم دراستها بعناية شديدة؛ وهي خاصة بالمهندسات فقط.

وفي عام ٢٠١٨، أعلنت منظمة اليونسكو بالتعاون مع اتحاد المنظمات العالمية للهندسة، تخصيص جائزة للمهندسات المتميزات سنويًّا؛ حيث تم الإعلان عنها في ٢٠١٨، ثم بدأ التنفيذ منذ عام ٢٠١٩، وقبل أيام أعلنت نتائج عام ٢٠٢٠ .

وأشارت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى أن أبرز شروط المسابقة ألا يتم التقديم فيها من أي من الأشخاص أو المرشحات، وإنما تقوم المنظمة بإرسال خطاب إلى جميع المنظمات الهندسية على مستوى العالم؛ للترشيح من نقابات واتحادات وغيرها، حيث تقوم تلك المنظمات بإرسال الترشيحات إلى الأشخاص ثم يتم فرز وفحص جميع الترشيحات من خلال لجنة مشكلة من المنظمة العالمية واليونسكو ورعاة مشروع الجائزة؛ لاختيار الفائزات بالجوائز المعنوية فقط؛ حيث تقام احتفالية كبرى في باريس، إلا أنه بسبب فيروس كورونا تم إلغاؤها والاقتصار على إجراء لقاء على "يوتيوب".

ونوهت مشالي بأن لجنة الاختيار إجراءاتها شديدة؛ لفرز كل المرشحات منذ أكتوبر ٢٠٢٠ حتى ٣١ مارس الذي تم تحديده للإعلان عن الفائزات، والذي يتوافق مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي؛ حيث تم تأجيلها بسبب كورونا.

ومن المقرر أن تقيم النقابة العامة للمهندسين احتفالية غدًا الأحد؛ للاحتفال باختيار مشالي ومنحها الجائزة؛ حيث قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس هاني ضاحي رئيس النقابة العامة للمهندسين، بتقديم التهاني إلى مشالي، معتبرين أن هذا بمثابة إنجاز تاريخي وخطوة مهمة.

صباح مشالي الشركة المصرية لنقل الكهرباء وزارة الكهرباء اتحاد المنظمات العالمية للهندسة

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