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عبير موسي لمصراوي: "المرزوقي" لا يلزمنا.. وننتظر عودة الرئيس التونسي ومعه ملف الإخوان

11:57 ص السبت 10 أبريل 2021
عبير موسي لمصراوي: "المرزوقي" لا يلزمنا.. وننتظر عودة الرئيس التونسي ومعه ملف الإخوان

عبير موسى

كتب- محمد عمارة:

قالت، النائبة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن حديث المنصف المرزوقي وتعليقه على زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر، أمر لا يلزم التونسيين في شيء، مضيفة: أمر لا يلزمنا، ومن يدافع عن محمد مرسي لا يلزمنا أيضا".

وقال المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، والقيادي الإخواني البارز، إن زيارة الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، إلى مصر هي خيانة لمحمد مرسي، الرئيس المعزول، بحسب ما كتب، ما أثار موجة استهجان داخل تونس وخارجها.

وأوضحت في اتصال هاتفي مع مصراوي، صباح السبت: ننتظر عودة الرئيس قيس سعيد ومعه ملف الإخوان من مصر".

وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس: على الرئيس قيس سعيد أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الإخوان في تونس وطرد يوسف القرضاوي من تونس، لأنه مطالب بحماية الوطن.

وأكملت: توجد قضايا وملفات تعرفها مصر لأنها عاشت تلك الأحداث، وتوجد حقائق على أن الإخوان "مجرمين" وارتكبوا جرائم، لذلك طالبت بسؤال الرئيس عن موقف الإخوان والعلاقة معهم، لا بد أن نستفيد من خبرة مصر في هذا الملف.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظيره التونسي قيس بن سعيد بقصر الاتحادية، صباح السبت.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التونسي، وذلك في إطار زيارته الحالية التي يجريها لمصر.

تونس الإخوان قيس سعيد عبير موسي

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