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سد النهضة.. ننشر أحدث 10 صور وآخر الأعمال الإنشائية لجسم السد

11:25 ص السبت 10 أبريل 2021
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كتب- محمد نصار:

تواصل أديس أبابا الشروع في عمليات استكمال بناء سد النهضة الإثيوبي في ظل استمرار فشل جولات التفاوض التي تخوضها الدول الثلاث بسبب رفض إثيوبيا كافة المقترحات التي تطرح لحل الأزمة.

كانت آخر جولات التفاوض الفاشلة الثلاثاء الماضي، حيث أعلنت الخارجية المصرية عدم إحراز تقدم في مفاوضات سد النهضة التي احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوميّ 4 و5 أبريل، وعدم الوصول إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وفنّد السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أسباب فشل جولة المفاوضات الأخيرة، وقال إن "إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيّدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث".

كما رفضت أديس أبابا خلال الاجتماعات كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، بحسب البيان.

ويرصد مصراوي تطورات أعمال البناء في السد من خلال صور حديثة مأخوذة عبر الأقمار الصناعية.

سد النهضة أديس أبابا إثيوبيا السودان
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