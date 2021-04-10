أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مسئولو جهاز مدينة 6 أكتوبر يتفقدون مشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة

11:19 ص السبت 10 أبريل 2021
مسئولو جهاز مدينة 6 أكتوبر يتفقدون مشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة

جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات وإزالة أي عقبات.

واستهل النجار، ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع "JANNA"، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ ٦٧٢٠ وحدة سكنية بالمشروع بإجمالي (٢٨٠ عمارة) على مساحة حوالي 154 فداناً بنسبة إنجاز بلغت نحو 84%، وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، أعمال تنسيق الموقع العام، وتتضمن ممرات المشاة ومناطق الجلوس والمناطق الخضراء ومناطق ألعاب الأطفال، ومنطقة حمام السباحة، وأعمال الإضاءة الخاصة بالممرات والتشجير.

كما تفقد رئيس الجهاز محطة صرف صحي المعالجة الغربية بطاقة إنتاجية 150 ألف م3 /يوم، بنظام المعالجة الثلاثية، كما قام بالمرور على عددٍ من المحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

جهاز مدينة 6 أكتوبر مشروعات الإسكان عادل النجار محطة صرف صحي

الخبر التالى:

سد النهضة.. ننشر أحدث 10 صور وآخر الأعمال الإنشائية لجسم السد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا توجه دعوة لمصر والسودان لترشيح "مشغلي سدود" قبل الملء الثاني لسد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا