بث مباشر.. السيسي يستقبل الرئيس التونسي بقصر الاتحادية

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظيره التونسي قيس بن سعيد بقصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التونسي، وذلك في إطار زيارته الحالية التي يجريها لمصر.

ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر للزيارة ومراسم الاستقبال من خلال الرابط التالي: