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مراسم رسمية.. السيسي يستقبل نظيره التونسي بقصر الاتحادية

11:10 ص السبت 10 أبريل 2021
مراسم رسمية.. السيسي يستقبل نظيره التونسي بقصر الاتحادية

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظيره التونسي قيس بن سعيد بقصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التونسي، وذلك في إطار زيارته الحالية التي يجريها لمصر.

عبدالفتاح السيسي قصر الاتحادية تونس قيس بن سعيد السيسي

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