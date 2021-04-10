مراسم رسمية.. السيسي يستقبل نظيره التونسي بقصر الاتحادية

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظيره التونسي قيس بن سعيد بقصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التونسي، وذلك في إطار زيارته الحالية التي يجريها لمصر.