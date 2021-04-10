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الإسكان: ننفذ 3168 وحدة سكنية "أبراج صواري".. و310 فيلات بالإسكندرية

10:27 ص السبت 10 أبريل 2021
الإسكان: ننفذ 3168 وحدة سكنية "أبراج صواري".. و310 فيلات بالإسكندرية

عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 3168 وحدة سكنية بمشروع "أبراج صواري" نموذج بدروم وأرضي و12 دوراً سكنياً، و 310 فيلات بمنطقة أرض غرب كارفور بالإسكندرية.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على أرض غرب كارفور، أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 417.63 فدان، وأن النسبة الإجمالية لتنفيذ الأبراج بلغت نحو 21%، و12% نسبة تنفيذ الفيلات، شاملة أعمال المرافق والطرق بحجم استثمارات 900 مليون جنيه، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ 15 برجاً سكنياً بالمرحلة الأولى للمنطقة بلغت نحو 39%، وجارٍ تنفيذ 49 برجاً بالمرحلة الثانية بنسبة حوالي 16%، بإجمالي استثمارات للمرحلتين 5,5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق (طرق – مياه - صرف صحي – صرف مطر- ري) المرحلة الأولى بمساحة 120 فدانا.

وأشار إبراهيم، إلى أنه بالنسبة لأعمال الطرق، فتم توقيع الطرق الرئيسية الداخلية بالكامل مساحياً بإجمالي أطوال 19817متراً، وتم التطهير وجارٍ القطع لطرق بطول2300م، كما تم القطع لمنسوب -2.84 م لطرق بطول 940 م، وتنفيذ أعمال الرصف بأحجار الدولوميت (الطبقة الأولى من طبقات الرصف) بطول 700 متر.

عاصم الجزار وزارة الإسكان الإسكندرية أبراج صواري

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