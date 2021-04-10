حدث ليلاً| عبور السفينة الحاملة للكراكة "مهاب مميش".. وسد النهضة غير جاهز للملء الثاني

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

39 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 565 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 158454 حالة حتى اليوم.

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وزير الاوقاف: تكثيف حملات تعقيم المساجد قبل شهر رمضان

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تكثيف حملات تعقيم المساجد قبل شهر رمضان، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة في غلق دورات المياه والأضرحة وعلامات التباعد والالتزام بالكمامة

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بالصور.. عبور السفينة الحاملة للكراكة "مهاب مميش" قناة السويس

عبرت السفينة الحاملة للكراكة "مهاب مميش"، اليوم السبت، المجري الملاحي لقناة السويس بمحافظة بورسعيد.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صرح بأنه من المنتظر وصول الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط محمولة على متن سفينة النقل الثقيل XIANG RUI KOU لمنطقة غاطس بورسعيد مساء أمس الجمعة، استعدادًا لعبورها قناة السويس اليوم السبت ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

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المفتي يهنئ الرئيس والأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان المبارك

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، داعيًا الله- عز وجل- أن يوفق الرئيس لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح، وأن يوفق الجميع للرشد والخير.

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بـ400 جنيه.. مصر للطيران تتيح شراء المقعد الخالي المجاور على الطائرات

أعلنت شركة مصر للطيران، طرح خدمة جديدة للمسافرين على الدرجة السياحية، من مطار القاهرة الدولي، تتيح لهم إمكانية حجز المقعد الخالي المجاور لهم على رحلاتهم الدولية بأسعار مخفضة تبدأ من 400 جنيه مصري.

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شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد في شرايين المخ

كشف الإعلامي شريف عامر، عن تعرض والدته للإصابة بانسداد في شرايين المخ، وذلك بعدما تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بهذه الوعكة الصحية.

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"شريف" يقود الأهلي لفوز هاديء أمام سيمبا في ختام دور المجموعات

اختتم فريق الأهلي مشوراه بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بفوز بهدف نظيف أمام نظيره سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة.

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أستاذ جيولوجيا: صور الأقمار الصناعية تؤكد عدم جاهزية إثيوبيا لبدء الملء الثاني للسد

عرض الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" لقطات لسد النهضة الإثيوبي تم التقاطها بتاريخ أمس الجمعة 9 أبرايل ترصد بحيرة وجسم السد.

ومن جانبه علق الدكتور عباس شراكي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية على تلك اللقطات، بالقول: السد مر بعدة مراحل حتي اليوم والصورة المرصودة بالأقمار الصناعية تؤكد أن إثيوبيا غير جاهزة للملء الثاني حتي الآن، مشيرًا إلى أن المياة مازالت تتدفق حتى الآن من أعلى الممر الأوسط الذي يبلغ عرضه 250 مترًا.

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مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم بالبحيرة

لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بتوكتوك بطريق قريه الشعراوي، بحوش عيسى، محافظة البحيرة.

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5 ضحايا ومصابين بحادث تصادم قطار بعربة كارو في المنيا- فيديو

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون، إثر اصطدام قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلى محافظة المنيا، بعربة كارو أمام مزلقان قرية ماقوسة التابعة لمحافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، أثناء تخطي العربة المزلقان.

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بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بالاختناق في حريق مصنع بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص باختناق، في حريق اندلع داخل شركة للمواد الغذائية، بقرية أحمد شوقي، بمنطقة غرب النوبارية، في محافظة البحيرة.

استقبل مستشفى غرب النوبارية المركزي، كل من محمد مراد يوسف 22 عامًا، ومصطفى محمود محمد 18 عامًا، ومراد يوسف محمد 53 عامًا، ويوسف جمال الهواري 35 عامًا، مصابين باختناق.

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البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على خميس مشيط بالسعودية

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح.

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للمرة الأولى منذ 42 عاما.. إجلاء الآلاف بعد انفجار بركان في جزيرة "سانت فينسنت"

جرى إجلاء الآلاف من سكان جزيرة سانت فينسنت الكاريبية بعد انفجار بركان "لا سوفرير" اليوم الجمعة ، للمرة الأولى منذ عام 1979.

وقالت الحكومة إنها نقلت حوالي 4500 شخص إلى بر الأمان، وينام 2000 شخص في أماكن إقامة وإيواء لحالات الطوارىء .

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لأول مرة.. الدفاع الروسية تنشر وثائق فريدة عن رواد الفضاء الأوائل

نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة في التاريخ مجموعة من الوثائق الخاصة برواد الفضاء السوفيت، بمن فيهم يوري جاغارين أول إنسان غزا الفضاء في تاريخ البشرية.

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