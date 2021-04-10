بـ400 جنيه.. مصر للطيران تتيح شراء المقعد الخالي المجاور على الطائرات

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، طرح خدمة جديدة للمسافرين على الدرجة السياحية، من مطار القاهرة الدولي، تتيح لهم إمكانية حجز المقعد الخالي المجاور لهم على رحلاتهم الدولية بأسعار مخفضة تبدأ من 400 جنيه مصري.

جاء القرار في إطار الخطة التي تنتهجها الشركة لتقديم أفضل خدمات وعروض السفر للركاب، وتحفيزهم على العودة مرة أخرى للاستمتاع بالطيران وتجارب السفر.

وقالت الشركة إنه يمكن للمسافرين الاستفادة بهذه الخدمة، أثناء إنهاء إجراءات السفر في مطار القاهره الدولي، قبل 4 ساعات من ميعاد الإقلاع المحدد للرحلة، كما يمكن للمسافرين الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 لمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة الجديدة.

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