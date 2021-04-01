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رضوى الشربيني تبكي على الهواء في أول ظهور بعد وفاة والدتها (فيديو)

11:47 م الخميس 01 أبريل 2021
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(مصراوي):

انهارت الإعلامية رضوى الشربيني على الهواء مباشرة، ودخلت في نوبة بكاء حادة، في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها، التي رحلت مطلع مارس الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، في حلقات برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي" سفرة.

وقالت رضوى، خلال مقدمة البرنامج: "كان عندي كابوس لمدة 50 يوم، مش قادرة ومش عاوزه أتكلم عن تفاصيله دلوقتي، أتكلم عليها لما اقدر أتكلم عليها هتكلم عليها، لكن إحنا كان لازم نطلع، لأن عندنا رسالة، والرسالة دي لازم نكملها، كمان كان لازم أطلع عشان أنا هي هي نفس الست اللي قعدت 5 سنين تقولكم إن مع العسر يسرًا، وإن مهما حصل ومهما الواحد مر بحاجات مش كويسه، لكن ربنا موجود".

وأضافت رضوى: "اختبار صعب، والحياة امتحان، كل واحد فينا عنده امتحان شكل، وكل واحد فينا بيمتحن قدر استطاعته، لكن أنا هى هي الست اللي كانت بتقولك هتعدي، وأنا كمان متأكدة إنها هتعدي، بالصبر والدعاء والصلاة هتعدي، وأنا طالعة النهاردة رغم إن كان عندي الاختيار إني مطلعش وإني استنا لحد بعد رمضان، بس أنا صممت إني أطلع، عشان زي ما بشجعك أنا كمان بشجعني".

رضوى الشربيني هي وبس والدة رضوى الشربيني

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