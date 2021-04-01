أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بمشاركة 50 عارضًا.. الجناح الليبي يخطف الأنظار في مهرجان التمور

11:38 م الخميس 01 أبريل 2021
بمشاركة 50 عارضًا.. الجناح الليبي يخطف الأنظار في مهرجان التمور

أرشيفية من مهرجان التمور

كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز، مهرجان القاهرة الدولي للتمور، في حديقة الأورمان النباتية في الجيزة، بمشاركة أكثر من 53 عارضًا وعدد من الوفود العربية من دول ليبيا وتونس والإمارات والأردن.

ويقام المهرجان، لأول مرة خلال الفترة من 1 لـ5 أبريل، حيث رصدت عدسة "مصراوي"، العارضين والزوار.

وتم تصميم مهرجان التمور طبقًا للثقافات المختلفة، حيث شاركت جميع الشركات بارتداء الزي الرسمي لأهالي سيوة، والواحات البحرية وأسوان، معتمدين على ثقافة كل محافظة في الترويج لمبعايتهم، وهو ما لقى استحسان الزوار وشجعهم على الإقبال على الشراء.

ولم يتوقف الأمر على الشركات المصرية فقط، بل برز الجناح الليبي من قبل 5 شركات بمنتجاتهم الليبية التي تمركزت حول التمور من مدينة إجدابيا والتمر الهندي والكحل الخام.

وقالت مبروكة إبراهيم الشحات، رئيس الوفد الليبي وعضو بلدية جالو، إن عدد الشركات الليبية المشاركة بلغ 5 جمعيات، فيما سبق لشركتين المشاركة في المعرض الماضي بسيوة، مشيرة إلى أن أغلب النساء يعملن في صناعات التمور.

وأضافت مبروكة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المرأة الليبية تتحدى الحرب القائمة في ليبيا، خصوصًا في هذا التوقيت من خلال العمل على تطوير مهاراتها في إنتاج التمور والتعرف على كل ما هو جديد في عمليات التغليف والتعبئة، لافتة إلى أن المشاركة تمت من خلال الاتصال المباشر بين بلدية المدينة والمسؤولين في مصر وتحديداً وزارة الزراعة وإلا بدورهم اعطونا افضل موقع.

مهرجان التمور علاء عزوز الجناح الليبي

الخبر التالى:

رضوى الشربيني تبكي على الهواء في أول ظهور بعد وفاة والدتها (فيديو)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع متواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا