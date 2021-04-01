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وزارة التضامن: "كريم النسب" مسمى جديد للطفل اليتيم (فيديو)

11:11 م الخميس 01 أبريل 2021
وزارة التضامن: "كريم النسب" مسمى جديد للطفل اليتيم (فيديو)

محمود شعبان

(مصراوي):

قال محمود شعبان مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي أن "كريم النسب" هو المصطلح الجديد لليتيم، مؤكدًا أن الوزارة تسعد أن يكون هؤلاء الأطفال في حمايتها ويتم العمل على تقديم الأنشطة والخدمات من أجل تنشئة اجتماعية سليمة سواء تعليميًا أو ثقافيًا أو رياضيًا.

وأضاف شعبان خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية "صدى البلد" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، يهتم بقضايا كريمي النسب، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية قوية وأعم وأشمل من المفهوم القديم للأيتام.

وتابع مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي أن دار الرعاية أعم وأشمل من كلمة "الملجأ"، مؤكدًا أن توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بعدم إهانة أي من الأطفال اليتامى وعدم التهاون في حقوقهم.

وأشار شعبان إلى أنه لا بد للمجتمع أن يتقرب من هؤلاء الأطفال، بالتبرع لإحدى دور الرعاية، لافتًا إلى أن هناك 11 ألف طفل يتيم على مستوى مصر.

وأردف: نعمل خلال تلك الفترة على منظومة الكفالة من سنة 3 شهور حتى سن 7 سنوات.. هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأسرة التي تريد كفالة الطفل، وهي أن تكون لديها القدرة النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وألا يكون عليها أي شبهة جنائية، ولديها استعداد كامل لتقديم الخدمة للطفل على المدى البعيد.

محمود شعبان وزارة التضامن الاجتماعي كريم النسب الطفل اليتيم

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