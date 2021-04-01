صور.. احتفالية لتكريم العاملين في هيئة قناة السويس ببورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
نظم مجلس الشباب المصري بمحافظة بورسعيد، احتفالية، مساء اليوم الخميس، بمكتبة مصر العامة تحت شعار "الإرادة المصرية.. فرص وتحديات"، وذلك لتكريم أبطال هيئة قناة السويس الذي شاركوا في تعويم السفينة البنمية الجانحة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة.
تضمنت الاحتفالية الحديث عن تاريخ قناة السويس وارتباطها بالنضال الشعبي، والتضحيات التي قدمها أبناء مدن القناة من أجل حمايتها، فضلًا عن الحديث عن تعزيز فرص الاستثمار في قناة السويس، وعدد من الجوانب القانونية الخاصة بالمجرى الملاحي، كما تحدث عدد من أبطال قناة السويس عن كواليس تعويم السفينة البنمية الجانحة.
وأكد محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، على أن اليوم ليس مجرد تكريم، ولكن رسالة إلى العالم كله من على أرض بورسعيد أن لقناة السويس 3 جيوش تحميها هي:الشعب المصري والقوات المسلحة ورجال هيئة قناة السويس، مضيفًا:"سنقدم اقتراحًا لجعل يوم تعويم السفينة في 29 مارس هو يوم عيد عمال هيئة قناة السويس".
وتحدث المؤرخ البورسعيدي المهندس محمد بيوض، عن تاريخ قناة السويس، وارتباطها بالنضال الشعبي، والتضحيات التي قدمها أبناء مدن القناة من أجل حمايتها، فضلًا عن عدد من الأحداث التي شهدتها القناة، قائلا:"رجال هيئة قناة السويس خلال نكسة 67 ساهموا في إخلاء جنودنا من خلف خطوط العدو تحت قصف العدو، فضلًا عن نقل معدات ترسانة بورسعيد البحرية سالمة أثناء الحرب إلى الإسكندرية".
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