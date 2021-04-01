أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"تشريعية النواب" تستقبل وفد من البرلمان المالاوي

10:24 م الخميس 01 أبريل 2021
"تشريعية النواب" تستقبل وفد من البرلمان المالاوي

مجلس النواب


كتب- نشأت علي:

استقبلت هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وفد برلمان مالاوى برئاسة نائب رئيس البرلمان.

وتحدث المستشار الهنيدي، رئيس اللجنة، في البداية مستعرضًا تاريخ البرلمان المصري الذي يمتد منذ عام 1986، مرورًا بالتعديلات الدستورية التي نتج عنها وجود غرفتين للبرلمان ممثلة فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب إلى 28%.

فيما أشار النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن اللجنة يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وهو شخصية مستقلة وكان وزير سابق ونائب رئيس محكمة النقض، ولا يوجد أى احتكار للمقاعد البرلمانية، حيث إن الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن لا تتعدى 53%.

وتحدث نائب رئيس البرلمان المالاوى، عن التطور الديمقراطي في بلدهم، مشددًا على التعاون بين برلماني مصر ومالاوي.

مجلس النواب تشريعية النواب برلمان مالاوي

الخبر التالى:

صور.. احتفالية لتكريم العاملين في هيئة قناة السويس ببورسعيد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أمطار بنسبة 40%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا