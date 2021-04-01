"تشريعية النواب" تستقبل وفد من البرلمان المالاوي



كتب- نشأت علي:

استقبلت هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وفد برلمان مالاوى برئاسة نائب رئيس البرلمان.



وتحدث المستشار الهنيدي، رئيس اللجنة، في البداية مستعرضًا تاريخ البرلمان المصري الذي يمتد منذ عام 1986، مرورًا بالتعديلات الدستورية التي نتج عنها وجود غرفتين للبرلمان ممثلة فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب إلى 28%.



فيما أشار النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن اللجنة يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وهو شخصية مستقلة وكان وزير سابق ونائب رئيس محكمة النقض، ولا يوجد أى احتكار للمقاعد البرلمانية، حيث إن الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن لا تتعدى 53%.



وتحدث نائب رئيس البرلمان المالاوى، عن التطور الديمقراطي في بلدهم، مشددًا على التعاون بين برلماني مصر ومالاوي.