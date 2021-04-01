"اتحاد الغرف" يعلق على اعتماد الحكومة آليات دعم القطاع السياحي في مواجهة كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الاتحاد المصري للغرف السياحية، باعتماد مجلس الوزراء القرارات التي أوصت بها اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس اللجنة ورئيس مجلس الوزراء، حول آليات دعم القطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن هذا الموقف يؤكد المساندة الكبيرة التي توليها الحكومة للقطاع السياحي ليس في مواجهة تداعيات فيروس كورونا فقط إنما في مواجهة كافة الأزمات التي يمر بها القطاع، كما يؤكد حرص الدولة على الوقوف بجوار القطاع السياحي ودعمه بكافة الصور حتى يسترد عافيته ويعود أقوى وأفضل مما كان عليه.

وأضاف الوصيف في بيان اليوم الخميس، أن الدعم والمساندة يأتي على أعلى مستوى في الدولة وخاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أصدر عدة قرارات تصب جميعها في صالح القطاع السياحي.

وأكد الوصيف، أن هذا الدعم يعكس مدى إيمان الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية بأهمية صناعة السياحة، ومساهمتها المؤثرة في انتعاش الاقتصاد الوطني وكونها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية وارتباطها بأكثر من 70 نشاطًا اقتصاديًا وصناعة أخرى تنتعش جميعها بانتعاش صناعة السياحة، ما يجعلها الأكثر قدرة على خلق فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة لينعكس ذلك على الدعم الغير مسبوق من الدولة لقطاع السياحة في عهد الرئيس السيسي دون كلل نظرًا لاستمرار التحديات التي تواجه القطاع.

وشدد الوصيف علي أن تلك القرارات تساهم في دعم قدرة قطاع السياحة على مواجهة التحديات الكبرى التي يعاني منها بسبب استمرار جائحة كورونا ويحافظ على المقومات الأساسية لقطاع السياحة ليبدأ مرحلة العودة والانطلاق فور انحسار الجائحة.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، اعتمد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار لمواجهة تداعيات إستمرار جائحة كورونا، تضمنت آليات دعم القطاع السياحي التي أعلنها المجلس الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلستيه رقمي 111 و123 المنعقدتين فى 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020.

اقرأ أيضًا..

- صرف الإعانات وتأجيل المستحقات.. 10 قرارات حكومية سارة للقطاع السياحي