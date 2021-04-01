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برلماني: مصر تمضي قدمًا لتكون رائدة في صناعة الدواء بمنطقة الشرق الأوسط

09:42 م الخميس 01 أبريل 2021
برلماني: مصر تمضي قدمًا لتكون رائدة في صناعة الدواء بمنطقة الشرق الأوسط

مدينة الدواء

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مصر تمضي قدمًا نحو تأمين احتياجات المصريين من الدواء، مشيرًا إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والاستعداد كذلك لافتتاح مصنع البلازما بالعاصمة الإدارية الجديدة في 2022 يمثل انطلاقة كبيرة لمصر في هذا القطاع.

وأوضح البرلماني، أن صناعة الدواء تمثل أمن قومي، لافتا إلى أنه بهذه المدينة المتطورة فإن مصر تمتلك استراتيجية متكاملة لتحقيق تقدم غير مسبوق في صناعة الدواء.

وتوقع حسام المندوه، أن تكون مصر رائدة في صناعة الدواء بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأن المدينة التي افتتحها الرئيس اليوم، تتمتع بنظم تكنولوجية على أعلى مستوى، فضلا عن إتاحة جلب الاستثمارات الأجنبية في واحدا من أهم القطاعات.

وقال عضو مجلس النواب: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يستكمل يومًا بعد يوم بناء الدولة المصرية على أعلى مستوى، للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء، وفي مقدمتها توفير الغذاء والدواء".

مصر صناعة الدواء مدينة الدواء حسام المندوه

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