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الحرمان من تنظيم الحج.. السياحة تكشف مصير الشركات المخالفة للقانون

09:41 م الخميس 01 أبريل 2021
الحرمان من تنظيم الحج.. السياحة تكشف مصير الشركات المخالفة للقانون

أرشيفية


كتب– يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، مصير الشركات السياحية المخالفة للقانون بحق القطاع السياحي سواء مخالفات "قديمة أو حديثة" خاصة فيما يخص إعلانات الحج حال تشغيل الموسم.

وقالت شلبي لمصراوي، إن وزارة السياحة تلقت شكاوي ضد شركات مخالفة، للتحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لمنعها من الاستمرار في المخالفات.

وأشارت نائب الوزير، إلى أن الإجراءات القانونية تبدأ بالتحذير للتوقف أو الرجوع عن الإعلانات التي تقوم بها بعض الشركات خاصة فيما يتعلق بالحج، وفي حالة عدم التوقف وإثبات المخالفة يتم توقيع العقوبة اللازمة بعد الخضوع للتحقيق في الشكوى المقدمة.

وتابعت: الإجراءات القانونية تتمثل في "إنذار أو غلق مؤقت" وذلك على حسب المخالفة، ولو ثبت قانونيا أن الشركة خالفت الضوابط الموضوعة وبدأت في جمع "عربون أو أموالا" من المواطنين للحج المقبل، سيتم توقيع العقوبة عليها وحرمانها من تنظيم الحج حال تشغيله.

وأشارت شلبي، إلى أن الشركات التي صدر بحقها مخالفات سابقا "سواء غلق مؤقت أو إنذارات أو غيرها" سيتم استبعادها من الموسم المقبل، لافتة إلى أن الشركات حريصة للغاية على موقفها بأن تكون سليمة حتى لا تتعرض للحرمان من الموسم ومن تنفيذ الحج خلال الموسم المرتقب.

وكانت نائبة وزير السياحة، أعلنت في تصريح سابق لمصراوي، جاهزية وزارة السياحة بسيناريوهات مختلفة تماماً للتعامل مع أيا كان الوضع الذي ستعلنه السعودية حتى يكونوا حريصين على نجاح الموسم والحفاظ على صحة المواطنين الذاهبين لأداء الفريضة، لافتة إلى أن ذلك يأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفير اللقاحات استعدادًا لموسم الحج.

وأشارت إلى إن وزارة السياحة والآثار المصرية في انتظار إعلان المملكة العربية السعودية لإصدار ضوابطها المنظمة للحج والأعداد المستهدفة والدول التي ستستقبل منها حجاج والتي تتعلق بالسن وآلية الدخول الخروج من وإلى المملكة، مؤكدة أن مصر جاهزة تماماً لتنفيذ الموسم.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السعودية، الضوابط الصحية للحج لعام 2021، والتي تضمنت إلزام الحجاج القادمين من الخارج بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، مع إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إليها.

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