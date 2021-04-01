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يحرم ما يقطع النسل مطلقًا.. الإفتاء تعلق على "ربط العضو التناسلي للمرأة"

09:28 م الخميس 01 أبريل 2021
يحرم ما يقطع النسل مطلقًا.. الإفتاء تعلق على "ربط العضو التناسلي للمرأة"

أرشيفية

(مصراوي):

علقت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع "فيسبوك"، على ما يسمى بـ"عمليةُ ربط العضو التناسلي للمرأة".

وقالت الصفحة، اليوم الخميس، إنه إذا كانت العملية يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي حرامٌ شرعًا؛ لأنه قطع للنسل المأمور بالمحافظة عليه، والذي هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها كل الشرائع.

وأضافت: "أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة لربط العضو التناسلي للمرأة كأن يخشى على حياتها من الهلاك، إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين؛ فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص".

واختتمت: "اتفق العلماء على أنَّه يحرم على الإنسان أن يأخذ ما يقطع نسله مطلقًا، وعلى جواز أخذ بعض الأدوية لتأخير الحمل إذا كان هناك عذر كتربية الأولاد ونحو ذلك".

ربط قناة فالوب منع الحمل قطع النسل

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