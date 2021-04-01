السفراء والسوشيال ميديا.. كيف تستغل مصر نقل المومياوات الملكية في الترويج للسياحة؟



كتب- يوسف عفيفي:

كشف عدد من خبراء السياحة، طرق استغلال حدث نقل المومياوات الملكية السبت المقبل 3 أبريل، للترويج للسياحة المصرية، مشيرين إلى أن الحدث يعطي ضوء أخضر لمنظمي الرحلات الأوروبية للبدء في تنظيم رحلات سياحية لمصر.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي، للحدث الأسطوري الذي ينتظره العالم "موكب المومياوات الملكية"، حيث أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلماً ترويجياً بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، لإلقاء مزيد من الضوء على تاريخ كل المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، وأهم مقتنياتهما الأثرية الفريدة.

من جانبه، دعا يحيى راشد وزير السياحة الأسبق، الحكومة إلى ضرورة إذاعة الحدث على كل المحطات العالمية بمختلف حيثياته كونه سيكون له تأثير إيجابي على السياحة المصرية والعالم.

وأكد راشد لمصراوي، أن الحدث يظهر صورة مصر بشكل أفضل وسيكون له تأثير قوي للغاية، ونأمل أن يكون مردوده إيجابياً في أقصر فترة ممكنة لعودة السياحة لعهدها السابق.

وقال ثروت عجمي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن الحدث عظيم ومفيد بشكل كبير للترويج للسياحة المصرية ويعطي رسالة لدول العالم الغربي وخاصة شرق أوروبا بأن مصر رغم ظروف كورونا لكنها ملتزمة بالضوابط الصحية وهناك افتتاحات وأحداث واكتشافات أثرية على أعلى مستوى.

وأكد عجمي لمصراوي، أن الحدث سيؤدي إلى مساعدة عودة الأوروبيين لمصر والسماح لمواطنيها بالعودة للمقاصد السياحية المصرية، مع اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل كامل، كون الحدث يساعد السياح كثيرا على المجيء لمصر.

واستعرض عجمي، الطرق الأفضل لاستثمار الحدث ومنها: دعوة السفراء في مصر كونهم أحد أهم الدعاية الكبرى للحدث، بجانب دعوة وكالات الأنباء العالمية والمحلية كونهم أحد الأعمدة الرئيسية لإخراج الحدث بالشكل المطلوب، ونقل الرسالة للعالم، مع تسخير كافة الأجهزة لإخراج الحدث بالشكل الأمثل الذي يليق بمكانة وعظمة مصر، بالإضافة إلى التركيز على استخدام "السوشيال ميديا" الفيسبوك واليوتيوب وتويتر، وانستجرام وغيرها من الوسائل الأخرى.

من جانيه، أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن الحدث مهم للغاية وينتظره العالم أجمع، كون الدعاية السابقة التي قامت بها مصر، جعلت العالم في حالة ترقب لهذه الاحتفالية.

وأوضح حلقة في تصريحات خاصة، أن نقل وكالات الأنباء العالمية والمحلية ومتابعة الصحافة والإعلام لهذا الحدث سواء على المستوى العربي أو الدولي هو نوع من أنواع الدعاية السياحية المجانية والكبيرة والمهمة لمصر وللمتاحف المصرية سواء "المتحف المصري بالتحرير أو الحضارة أو المتحف الكبير.

وأشار إلى أن الحدث يعطي ضوء أخضر لمنظمي الرحلات السياحية خاصة في أوروبا للبدء في تنظيم رحلات سياحية لمصر وإدراج هذه المتاحف وخاصة المتحف الكبير ضمن البرامج السياحية عقب افتتاحه رسميا.

وتابع حلقة: الحدث يعتبر تكريم لأجدادنا المصريين القدماء في التأكيد على حضارة هذا الشعب وهذه الدولة العريقة، وتعتبر من البلاد ذات التاريخ العريق، ونأمل أن يكون الحدث بداية مهمة جدا خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، عن رابطين لتقديم خدمة البث المباشر للحدث الفريد لموكب المومياوات الملكية، السبت المقبل.

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