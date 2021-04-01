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برلمانية "المصري الديمقراطي": قرار قطاع الأعمال باستمرار سماد طلخا خطوة على الطريق

08:45 م الخميس 01 أبريل 2021
برلمانية "المصري الديمقراطي": قرار قطاع الأعمال باستمرار سماد طلخا خطوة على الطريق

وزير قطاع الأعمال في مصنع سماد طلخا

(مصراوي):

وصف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، قرار وزارة قطاع الأعمال الصادر بالتراجع عن قرار نقل مصنع شركة الدلتا للأسمدة إلى مدينة السويس، والاستقرار على تطوير المصنع في موقعه الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية بأنها خطوة على الطريق الصحيح للحفاظ على الصناعة الوطنية والحفاظ علي فرص عمل بالمحافظة التي يتشرف يتمثيلها في مجلس الشيوخ.

وأوضح سامي أنه سبق وقد طالب الحزب في بيان رسمي بمراجعة قرار وزير قطاع الأعمال السابق، وإعادة النظر في نقل المصنع أو استغلال الأرض أو جزء كبير منها على الأقل في مشروعات صناعية وخدمية، تستطيع خلق فرص عمل لأبناء المحافظة في حال إذا لم يكن هناك اختيار آخر، مشيدًا بقرار وزير الأعمال حيث أن الحزب دعا في بيانه السابق لأن يتم التفاوض بين إدارة المصنع ووزير قطاع الأعمال من جهة وبين ممثلي العمال من جهة أخرى بغرض الوصول إلى حلول مرضية، ليأتي قرار التراجع بمثابة انتصار للعمال والصناعة الوطنية ومعبر عن موقف الحزب.

وأكد وزير قطاع الأعمال حرص الوزارة على مصالح وحقوق العاملين، موجهًا بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابًا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.

سماد طلخا قطاع الأعمال محمود سامي الحزب المصري الديمقراطي

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