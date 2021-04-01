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زعيم أغلبية البرلمان: "مدينة الدواء" تعزز الأمن القومي المصري

08:34 م الخميس 01 أبريل 2021
زعيم أغلبية البرلمان: "مدينة الدواء" تعزز الأمن القومي المصري

المهندس أشرف رشاد الشريف

(مصراوي):

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مدينة الدواء التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، نقلة حقيقية وتطور غير مسبوق في مجال صناعة وتوفير مناخ آمن من الأدوية في مصر.

وأضاف رشاد، في تصريحات له اليوم، أن المدينة بمثابة إعجاز مصري وتحدٍ جديد خاضته الدولة ونجحت في تحقيقه وإنجازه في فترة قياسية للغاية وبمواصفات عالمية أبهرت العالم وستغير خريطة الدواء في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى أن الدولة المصرية ترسم تاريخ مشرق يليق بعراقتها وترسخ لأسس امتلاك القدرة على سد احتياجات مواطنيها وتطوير سبل معيشتهم وتوفير مناخ آمن يتيح لهم العيش بكرامة.

وأوضح رشاد، أن هذا المشروع العملاق تعظيم لحقوق الإنسان وتطور في صياغة مفاهيمها العامة التي رسختها مصر وتبرهن على تعظيمها يومًا بعد الآخر، وهو رسالة للعالم أن مصلحة المصريين والدفاع عن حقوقهم الأولوية القصوى للدولة المصرية.

وشدد زعيم الأغلبية، على ضرورة الترويج الجيد لهذه المشروعات القومية العملاقة التي تأتي في إعادة بناء الدولة المصرية وتقوية أركانها والنهوض بكافة قطاعاتها، وتعظيم أمنها القومي في جميع المجالات.

أشرف رشاد الشريف حزب مستقبل وطن الأمن القومي المصري مدينة الدواء

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