"أجواء ربيعية".. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بداية من هذا التوقيت

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء الأجواء الربيعية بداية من الأسبوع المقبل، حيث يسود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من يوم الأحد 4 أبريل.

وأوضحت الهيئة عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، أن الأجواء الربيعية جاءت نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يدفع كتلة هوائية جنوبية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية.

وقالت إنه سيسود طقس معتدل شمالًا مائل الحرارة جنوبًا، وتبقى درجات الحرارة الصغرى منخفضة خلال هذه الفترة.

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