"الهجرة": مؤسسة "شباب الخير" للمصريين بالخارج تطلق كرنفال "مفيش يتيم ما بينا"



(مصراوي):

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تنظيم مؤسسة "ملتقى شباب الخير" للتنمية - والتي أسسها مصريون بالكويت - لكرنفال الملتقى الأول لها بمصر بمناسبة يوم اليتيم وذلك تحت شعار "مفيش يتيم ما بينا".

وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الخميس، أن هذا الكرنفال يقام تحت رعاية وزارة الهجرة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وحي الأسمرات بمنطقة المقطم بالقاهرة، حيث تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طلبًا من هاني كمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة والمقيم بدولة الكويت، لإطلاق مبادرة للاحتفال بيوم اليتيم تحت رعاية الوزارة.

‎وأوضحت وزيرة الهجرة أن مؤسسة "ملتقى شباب الخير للتنمية" شاركت في العديد من الفعاليات الاجتماعية والخيرية في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ومؤخرا قامت بتوصيل المياه لعدد من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم، مثمنة جهود المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة في التطوير والتنمية في قرى مصر وربوعها، في إطار تحقيق الأهداف الأممية بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد هاني كمال أنه تم إعداد كافة فعاليات الكرنفال الذي سينطلق غدا الجمعة في تمام الساعة 10 صباحا بوجود 200 يتيم من حي الأسمرات، تستضيفهم المؤسسة وأعضاؤها وأعضاء فريق ملتقى المصريين بالكويت التطوعي في المسرح الروماني بالملاعب المفتوحة بحي الأسمرات.

وقال إن الكرنفال يشمل ضيافة كاملة وحفل ترفيهي منوع وألعاب أطفال ومسرح عرائس وألعاب سحرية ومسابقات وهدايا ورقصة تنورة وفقرات عديدة، ويختتم البرنامج بفقرة غنائية للفنان يوسف فرج نجم برنامج "ذا فويس كيدز" وهو يعد سفير الكرنفال وقد حضر متطوعا لإحياء الحفل والمساهمة في رسم البهجة على وجوه هؤلاء الأطفال، كما ستقوم المؤسسة بتسليم 10 شيكات للمساعدة في زواج 10 يتيمات بنفس اليوم.

من جهته، أكد ماهر زين، الأمين العام للمؤسسة، أنه تم التأكيد على فريق العمل بالحفاظ على التباعد والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، توزيع الكمامات والمطهرات على مدار اليوم.