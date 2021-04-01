البابا تواضروس لـ"وفد الرهبان الأوكراني": نتطلع لزيارة البطريرك كيرل لمصر

كتب- مينا غالي:

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بزيارة الوفد الرهباني الأوكراني لأديرتنا وكنائسنا القبطية وزيارتهم للمناطق الأثرية والسياحية مثل الأهرامات.

جاء ذلك خلال استقبال قداسته للوفد الأوكراني برئاسة المطران أرساني في المقر البابوي بالقاهرة.

وقدم البابا نبذة عن تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وأنها تفتخر بأن الرهبنة نشأت بها من خلال أول راهب مصري، وهو القديس الأنبا أنطونيوس الكبير.

وأيضًا أول دير أنشئ في مصر وهو الدير الذي يحمل اسم الأنبا أنطونيوس. وأشار إلى العلاقة الطيبة مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وعن زيارة قداسته إلى البطريرك كيرل مرتين، وأكد أنه يتطلع إلى زيارة قداسة البطريرك كيرل، وزيارة المطران نوفري رئيس الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية، إلى مصر.

وأضاف نعتمد في علاقتنا على تقديم المحبة للجميع فشعارنا "المحبة لا تسقط أبدًا".

وعن العلاقات بين المصريين، قال البابا: "نحن نعيش في وحدة وطنية على أرض مصر. فمصر تعدادها مائة مليون من ضمنهم 15 مليون قبطي ونعيش بأخوة حقيقية وتاريخنا مشترك".

وأوضح: "قبل ميلاد المسيح كان العصر الفرعوني ثم بدأت المسيحية واستمرت حتى القرن السابع بدخول الإسلام إلى مصر ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا نحيا جميعًا بروح المحبة والأخوة الحقيقية".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الكنائس، قال: "نحن نتطلع من خلال علاقات المحبة بين كنائسنا، مثل هذه الزيارات، ومن خلال دراستنا لبعضنا البعض والحوار اللاهوتي ثم الصلاة من أجل التقارب، أن نحقق رغبة السيد المسيح أن نكون واحد