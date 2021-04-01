الصحة تحذر من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها
كتب- أحمد مسعد:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
وقالت وزارة الصحة، الخميس إن الأعراض تتمثل في طنين الأذن ونزيف الأنف، والصداع والدوخة.
وتوجه المبادرة، المواطنين للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
202131
عدد المصابين
-
154694
عدد المتعافين
-
11995
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان