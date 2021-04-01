الصحة تحذر من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وقالت وزارة الصحة، الخميس إن الأعراض تتمثل في طنين الأذن ونزيف الأنف، والصداع والدوخة.

وتوجه المبادرة، المواطنين للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر.