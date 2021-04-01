حدث في 8 ساعات| ضوابط عمل المساجد في رمضان.. وإغلاق محطة مترو السادات السبت
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة الدواء بالخانكة، ووزارة الأوقاف توافق على إقامة صلاة عيد الفطر المقبل، وتعلن مواعيد فتح وإغلاق المساجد خلال رمضان، وبدء صرف مقررات التموين لشهر أبريل، وغلق محطة مترو السادات السبت المقبل لمدة 9 ساعات، بسبب نقل المومياوات.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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