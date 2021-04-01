أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الصحة: مكافأة شهرًا للمسعفين بـ3 محافظات لسرعة تعاملهم مع حادث قطاري سوهاج

06:46 م الخميس 01 أبريل 2021
الصحة: مكافأة شهرًا للمسعفين بـ3 محافظات لسرعة تعاملهم مع حادث قطاري سوهاج

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع فرق المُسعفين والمُشرفين وسائقي الإسعاف بمحافظات (قنا، سوهاج، أسيوط)، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة قدمت الشكر للمُسعفين والسائقين من العاملين بمرفق الإسعاف بمحافظات (قنا، أسيوط، سوهاج)، موجهة بصرف مكافأة مالية شهرًا لهم على مجهودهم المُشرف الذي بذلوه في التعامل مع قطاري سوهاج وسرعة استجابتهم، حيث تواجدت أول سيارة إسعاف خلال الخمس دقائق الأولى من وقوع الحادث.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بدور فرق الإسعاف والذي يبلغ عددها 11 ألفًا و793 من المسعفين والسائقين على مستوى الجمهورية، وجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمُصابين، فضلاً عن دورهم في التعامل مع مرضى فيروس كورونا ونقلهم إلى المستشفيات خلال التصدي للجائحة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت لفرق المُسعفين أن القيادة السياسية بمصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الخدمات الطبية العاجلة التي تتعلق بإنقاذ حياة المواطنين، كما أكدت ثقتها في قدرتهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني من أجل خدمة المرضى.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة راجعت مع فريق المُسعفين آلية العمل بالمنظومة المميكنة بالإسعاف بداية من تلقي بلاغات المواطنين وتحديد أقرب تمركز إسعافي، وتحرك طاقم المسعفين حتى وصولهم لموقع البلاغ، وتقديم الخدمة اللازمة للمرضى، مشيرة إلى أن الإسعاف المصرية تمتلك أسطولاً من سيارات الإسعاف يبلغ عدده 3000 سيارة، وأكثر من 1500 نقطة إسعاف موزعة على جميع أنحاء محافظات الجمهورية، إضافة إلى 13 لنش إسعاف نهريًا.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة أكدت لفريق المسعفين حرص الوزارة على توفير البرامج التدريبية المختلفة لهم لصقل مهاراتهم في إدارة الأزمات والتعامل مع الحوادث الكبرى وفقًا للمعايير العلمية، مؤكدة لهم حرصها على التواصل المستمر معهم لتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

هالة زايد وزيرة الصحة مكافأة المسعفين حادث قطاري سوهاج

الخبر التالى:

السيسي يشارك في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا