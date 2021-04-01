"س وج".. كل ما تريد معرفته عن موكب المومياوات الملكية قبل انطلاقه (صور)

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(مصراوي):

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موكب المومياوات الملكية، من المتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، في موكب مهيب سوف يتحدث عنه العالم.

ويستعرض مصراوي التفاصيل الكاملة لمعرض المومياوات الملكية، والتي جاءت كالتالي:

- متى يقام موكب المومياوات الملكية؟

ينطلق الموكب مع غروب شمس يوم السبت المقبل 3 أبريل.

- ما هو خط سير الموكب؟

سينطلق موكب المومياوات الملكية من موقعه بالمتحف المصري بميدان التحرير، ثم سيدور مع صينية الميدان، ثم التوجه إلى ميدان سيمون بوليفار، ثم ينطلق بمحاذاة كورنيش النيل مُتجهًا إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

- ماذا يضم الموكب؟

يضم موكب المومياوات الملكية 22 تابوتًا ملكيًا ترجع إلى عصر الأسر "17، 18، 19، 20"، ومنها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات.

- من أبرز الملوك الذين يضمهم الموكب؟

من أهم مومياوات الملوك الذين يضمهم الموكب: الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس- نفرتاري زوجة الملك أحمس.

- ما أبرز مظاهر الموكب؟

فور خروج الموكب تستقبله المدفعية بـ 21 طلقة في الهواء، و يتقدمه عدد من الفنانات مرتدين الزي الفرعوني، على رأسهن الفنانة منى زكي وهند رستم وحسين فهمي وآسر ياسين وغيرهم، كما يشارك عدد آخر من بعض المواقع الأثرية المصرية بالأقصر وأسوان والأهرامات برسائل من لغات مختلفة تدعو السياح للذهاب إلى مصر.

- ما العروض الفنية المصاحبة للموكب؟.

تعزف فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية، بقيادة المايسترو نادر عباسي، وسيتحرك الموكب من ميدان التحرير في عربات فرعونية، كل عربة مزينة باسم كل ملك من ملوك الفراعنة.

- كيف سيتم تأمين المومياوات؟

تعتمد الخطة على تأمين خط سير سيارات نقل المومياوات بعناصر أمن متكاملة تضم فريق البحث الجنائى، وقوات النظام ورجال العمليات الخاصة وسيارات الشرطة المصفحة، كما سيقوم رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بوضع الخطة المرورية اللازمة منعا لحدوث ازدحامات واختيار الطرق المناسبة لنقل المومياوات.

- كم سيستغرق موكب المومياوات من الوقت ليصل متحف الحضارة؟

يستغرق من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة.

كم سيستغرق فك وترميم المومياوات بعد وصولها إلى متحف الحضارة؟

تستغرق هذه العملية حوالي شهر، وبعدها ستكون المومياوات متاحة للرؤية أمام الجمهور.

- ما أهم الآثار التي ستكون معروضة أمام الجمهور قبل فض تغليف المومياوات؟

من أهم القطع الأثرية الموجودة في متحف الحضارة وستكون متاحة أمام الجمهور، ثاني أقدم هيكل عظمي في مصر وسيتم عرضه داخل القاعة الرئيسية بالمتحف، وعمره يصل إلى 35 ألف سنة.​