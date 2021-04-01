لا تقلق "صلاح" الآن يمكنك أكل الكشري في إنجلترا!.. "تيك تيك" الكشري الفوري المصري متوفر في الأسواق

إعـلان تحــريري

منذ سنوات قليلة أجرت مذيعة السي إن إن المعروفة بيكي أندرسون حوارا مطولا مع نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، وبسؤاله عن وجبته المفضلى فأجاب وقتها بالكشري وأنه فور وصوله إلى مطار القاهرة يكون متشوق لتذوقه، وأخذ صلاح يشرح لأندرسون عن مكونات الكشري والطريف في الأمر أن شرح صلاح تزامن معه صورة مفصلة على الشاشة لمكونات الكشري كشرح لمشاهدي السي إن إن.

وليس مستبعدا أن يكون النجم الكبير قد أثار فضول الكثير من عاشقيه الأجانب الذين قد لا يكون كثير منهم قد زار مصر من قبل ولا سمع عن أحد أشهر مأكولاتها الشعبية، ولكن الآن يمكنهم تذوق الكشري بسهولة إذ أنه أصبح متاح لهم من خلال المنتج المصري كشري "تيك تيك" الفوري، الذي أصبح متوفرا في عدد من الدول الأوروبية مثل انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من الدول العربية من بينها الأردن والعراق وفلسطين وسلطنة عمان، الأمر الذي من شأنه إسعاد الكثيرين من الجاليات المصرية والعربية بالخارج التي تهافتت علي المنتج فور وصوله تلك البلدان.

ولازالت تتلقى شركة GK Global Food Industries العديد من الطلبات من مختلف دول العالم ليصّدروا إليها منتجهم الكشري الفوري "تيك تيك"، الأمر الذي أظهر مدى إستعداد الأسواق العالمية لإستقبال منتج مثل "تيك تيك" الذي سهّل عليهم فرصة تذوق أشهر أكلة مصرية، وخوض تجربة تناول الكشري وهم في بلادهم وإعطائهم فرصة لمعرفة لمحة عن تراث الأكلات المصرية.

و بالرغم من وجود المنتج منذ فترة قصيرة إلا أنه أثار الفضول في مختلف أنحاء العالم، فقد كتبت عنه صحيفة "أساهي" اليابانية في تقريراً لها، كما تناوله أيضاً كثيرمن عشاق الوجبات السريعة في الصين والكثير من البلدان المجاورة

و"تيك تيك" شارك من قبل في عدد من المحافل الدولية كان آخرها Gulfood هذا العام في دبي، ولاقى المنتج إشادة عالية من حضور المعرض ونال إعجاب عدد كبير منهم، وشارك أيضا في معرض China International Import Expo وحصل هناك أيضا على استحسان من قبل الحضور وجدير بالذكر أن منتج "تيك تيك" حصل على The Innovation Award ( جائزة الابتكار) في معرض Food Africa في عام 2019، المنظمة من قبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وتستعد شركة GK Global Food Industries للإعلان على منتجاتها الأخرى من الوجبات الفورية سريعة التحضير والتي من المنتظر أن يتم طرحها في الأسواق هذا العام.