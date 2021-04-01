الري: كارت الفلاح هدفه حماية المزارع والحفاظ على حقوقه

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بخصوص الموقف الحالي لتنفيذ منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، والذي تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بالمشاركة في إعداده بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كانت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة، تعاقدت مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لعمل مقارنة وتدقيق لبيانات الحيازة الزراعية على الخرائط التفصيلية الرقمية مقياس رسم ١/ ٢٥٠٠ حتى مستوى الحوض لنحو ٦ ملايين حيازة زراعية بمساحة تصل إلى ٨.٥٠ مليون فدان، وربط قاعدة بيانات الحيازة الزراعية بالخريطة الرقمية.

وتتضمن الخريطة الرقمية الحدود الإدارية للمراكز والقرى والأحواض المساحية والمعالم الطبوغرافية ممثلة في الترع والمصارف والطرق.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحي وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقاً للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها ولها دور الريادة في مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد مما يخولها القيام بتطوير الخريطة الرقمية لمنظومة الحيازة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تعتبر أحد المحاور الرئيسية لمبادرة مجتمع المعلومات المصري نظراً لما تمثله الزراعة كأحد أعمدة الاقتصاد المصري والمصدر الرئيسي للدخل لملايين الأسر المصرية.

وكانت الهيئة المصرية العامة للمساحة انتهت من إنجاز أعمال المرحلتين الأولى والثانية وإطلاق كارت الفلاح وتسليم الخريطة الرقمية للحيازات لوزارة الزراعة وربط بيانات الحيازة الزراعية بالخريطة الرقمية ، وذلك في 11 محافظة هي (الغربية – بورسعيد) في عام 2019، ومحافظات (أسيوط - سوهاج - الشرقية - البحيرة - القليوبية - المنوفية - الجيزة - الأقصر - الدقهلية) خلال 2020، بزمام يصل إلى 4.90 مليون فدان تقريبا.

كما انتهت هيئة المساحة مؤخرا من مراجعة وتدقيق بيانات الحيازة الزراعية لـ 8 محافظات هي (الفيوم - دمياط - كفرالشيخ - الإسماعيلية - بني سويف - المنيا - قنا – أسوان) بزمام حوالي 3.30 مليون فدان، وموافاة وزارة الزراعة بالنتائج تمهيداً لإطلاق كارت الفلاح بهذه المحافظات.

ومن المتوقع انتهاء هيئة المساحة من باقي محافظات الجمهورية خلال شهر أبريل 2021.​