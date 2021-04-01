الأوقاف توافق على إقامة صلاة العيد في هذه الأماكن
كتب- محمود مصطفى:
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الموافقة على إقامة صلاة عيد الفطر المقبل.
وشدد الوزير، على أن الوزارة تعمل بالتنسيق حاليا مع مديرياتها في جميع المحافظات على تحديد الضوابط والشروط والأماكن التي سيتم إقامة الصلاة بها وفقا للأعداد المسموح بها.
وأكد جمعة، على أن الوزارة ستكون حريصة علي إقامة صلاة العيد في الساحات التابعة لها، لافتا إلى أنه سيجري تحديد مراكز شباب يمكن إقامة صلاة العيد بها، وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
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