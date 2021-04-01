وزيرة البيئة تتابع الوضع البيئي لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية

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كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، لمتابعة الوضع البيئي للشركة وتقييم نسب الإصحاح البيئي بها والوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمني المقترح للتنفيذ.

والتقت وزيرة البيئة، مسؤولي الشركة وأجرت جولة تفقدية لموقع الشركة والاستماع منهم عن مدى ما حققوه من إنجاز في المخطط الزمني لخطة الإصحاح البيئي للشركة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه جاري العمل على إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالشركة بتقنية Zero Liquid Discharge وتبلغ 88 م3/ساعة من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAPIII) (بتكلفة 8,595,000 دولار بالإضافة إلى 31,072,000 مصري) وجاري إعداد العقد والبدء في تنفيذ المشروع.

كما تم تركيب أجهزة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات المداخن لربط مداخن الشركة على الشبكة القومية لقياس انبعاثات الهواء.

وشددت الوزيرة على أهمية انتهاء الشركة من تنفيذ الخطة فى الوقت المحدد خاصة وأنه تم إتاحة التمويل وانتهاء أعمال المناقصة الخاصة بمحطة المعالجة، مؤكدة أنها ستتابع الجدول الزمني والتقدم المحرز كل شهر بنفسها.​