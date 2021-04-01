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رئيس جهاز بدر: استقبال مسؤولي منظومة الشكاوى الحكومية لبحث التعاون في نطاق المدينة

03:02 م الخميس 01 أبريل 2021
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كتب- أحمد مسعد:

استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وفدا من مسؤولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك للتنسيق بين جهاز المدينة والمنظومة لمتابعة الشكاوى في نطاق المدينة وفحصها والرد عليها.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن مسؤولي الوفد قاموا بجولات ميدانية تفقدية لمشروعات الإسكان والمرافق المختلفة بالمدينة، حيث تم المرور على 9024 وحدة سكنية (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة استثمارية 3.6 مليار جنيه.

وأشاد الوفد بجودة الأعمال بالمشروعات وجودة التشطيب وسرعة تنفيذ المشروع، حيث أشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم إضافة مجموعة من الألعاب الرياضية في وسط الحدائق الخاصة بالعمارات لتحقيق أعلى استفادة لقاطني المشروع.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والتنسيق فيما بينهما بشأن الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين.​

المهندس عمار مندور مدينة بدر منظومة الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء

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