خصم يصل لـ 50%.. ننشر أسعار تذاكر متحف الحضارة قبل موكب المومياوات الملكية

كتب- مصراوي:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موكب المومياوات الملكية، الذي يضم 22 مومياء، من المتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك من خلال موكب مهيب.

واستعدادا لاستقبال المتحف القومي للحضارة المصرية، للجمهور، تم تدشين منصة حجز التذاكر على شبكة الإنترنت، أمس، وهو يعطي كافة الإمكانيات لخدمة الزائرين وأهم الأنشطة التي يقوم بها ليتم التواصل بينه وبين الجمهور.

ووفق الموقع الرسمي فإن أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بعد حفل موكب نقل المومياوات الملكية، ستكون كالتالي: (200 جنيه للأجنبي - 100 جنيه للطالب الأجنبي - 60 جنيهًا للمواطن المصري - 30 جنيهًا للطالب المصري).

وتكون أسعار الجراجات بالمتحف القومي للحضارة على النحو التالي: (30 جنيها للسيارة الملاكي - 40 جنيهًا للكوستر - 50 جنيهًا للأتوبيس).

وأوضح الدكتور أحمد غنيم رئيس الهيئة الاقتصادية لمتحف الحضارة، أن هذا الموقع الرسمي يتضمن كافة تفاصيل المتحف باعتباره بؤرة اهتمام لجميع الزائرين سواء على المستوى المحلي أو العالمي إلى جانب تفعيل أهداف المتحف ورسالته في إحياء التراث ونشر الوعي الثقافي والأثري المتفرد بين طبقات المجتمع المختلفة المشاركة المجتمعية بين مختلف الأجيال.

وأكد غنيم، على أن قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة أشبه بالمقبرة، وستوجد لوحة الشرف مع عرض بعض المعلومات حول كل مومياء وبيانات الأشعة المقطعية التي توضح طريقة وفاة كل ملك وملكة.

ولفت غنيم إلى أن القاعة المركزية بالمتحف قاعة ضخمة تحكي حضارة مصر منذ 35 ألف عام قبل التاريخ مرورًا بالعصور الفرعونية والإغريقية والرومانية والقبطية والإسلامية والمعاصرة، حيث تضم ما يقرب من 1600 قطعة، وستكون في استقبال الجماهير من يوم الأحد المقبل الموافق 4 أبريل.

وأشار إلى تطبيق خصم 50% على أسعار تذاكر الدخول للمتحف خلال الأسبوعين التاليين للافتتاح.

وقال غنيم: إذا كانت أسعار التذاكر للفرد المصري تبلغ 60 جنيهًا ومع تطبيق الخصم ستصبح 30 جنيهًا، إضافة إلى أن أسعار التذاكر للطالب المصري والعربي بـ 30 جنيهًا مع تطبيق الخصم تصبح 15 جنيهًا.​