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حتى الخامسة مساء.. التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال رمضان

02:41 م الخميس 01 أبريل 2021
حتى الخامسة مساء.. التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال رمضان

الدكتور علي المصيلحي

كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بعمل غرفة عمليات رئيسية بديوان كل مديرية وأخري فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة استمرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

وشدد الوزير، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة من كافة الجهات التابعة للمديريات علي توافر وأسعار وجودة كافة السلع وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق، وكذلك فروع الجملة والمجمعات الأستهلاكية، ومنافذ صرف السلع التموينية، وتوافر أسطوانات الغاز والمواد البترولية بكافة أنواعها خلال شهر رمضان.

وحدد وزير التموين والتجارة الداخلية، عمل المخابز في شهر رمضان بدءًا من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفتح العمل بسيستم المخابز للمخابز التي يتم تحديدها بمعرفة مديري المديريات حتى الساعة العاشرة مساء، لضمان توافر الخبز طوال اليوم.

وأشار المصيلحي، إلى أن تنظيم عمل المخابز بشهر رمضان في تلك الساعات يسمح بتوافر كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم طوال اليوم.

وطالب وزير التموين، قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجيه المطاحن بتسليم الدقيق للمخابز طبقا للمواعيد المقررة لذلك ايضًا.​

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