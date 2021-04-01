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أحمد نبيل ينضم للفريق المؤسس لشركة التكنولوجيا المالية التابعة لأوراسكوم المالية القابضة

01:35 م الخميس 01 أبريل 2021
أحمد نبيل ينضم للفريق المؤسس لشركة التكنولوجيا المالية التابعة لأوراسكوم المالية القابضة

أحمد نبيل

كتب- مصراوي:

انضم أحمد نبيل رئيس قطاع التسويق لمجموعة شركات فوري سابقا، إلى الفريق المؤسس لشركة التكنولوجيا المالية التابعة لأوراسكوم المالية القابضة OFH كرئيس تنفيذي لقطاع التسويق وعضو في الفريق المؤسس بالشركة الجديدة ( Fitnech) لتقديم خدمات تكنولوجيا مالية جديدة.

يأتي ذلك بعد نجاحه لـ ٩ سنوات كرئيس لقطاع التسويق بمجموعة فوري الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية.

وأعرب نبيل، عن سعادته بالانضمام للشركة الجديدة، وقال: عملي في "فوري"، جعلني مؤمناً بدور التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في التيسير على المواطنين، وتقديم خدمات إليهم بشكل أسهل وأسرع، ما دفعني لاستثمار خبراتي في هذا الاتجاه وخلق أفكار تسويقية جديدة لخدمات التكنولوجيا المالية وذلك بانضمامي لفريق عمل قوى وطموح، الأمر الذي اعتبره تحديا جديدا في مشواري المهني.

يذكر أن أحمد نبيل رئيس قطاع التسويق لمجموعة شركات فوري سابقًا، وله باع وخبرة كبيرة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وبدأ كموظف في مجموعة فوري بداية عام 2013، وبعد عام واحد فقط أصبح أحد المساهمين فيها، وتولى جميع الأنشطة التسويقية لشركة فوري والشركات الـ٥ التابعة لها.

أحمد نبيل مجموعة شركات فوري أوراسكوم المالية القابضة شركة التكنولوجيا المالية خدمات تكنولوجيا مالية

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