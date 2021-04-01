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الصحة العالمية: 3 تحورات لكورونا في 15 دولة بإقليم شرق المتوسط

01:01 م الخميس 01 أبريل 2021
الصحة العالمية: 3 تحورات لكورونا في 15 دولة بإقليم شرق المتوسط

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا أسرع في التحورات عالمياً، ولابد للبلدان أن يكون لها القدرة لتحديد التحورات الجديدة.

وأضاف "أبوبكر" أن هناك 3 تحورات ذات أهمية دائرة ومنتشرة الآن في 15 دولة في الإقليم، ومعظم البلدان يمكنها أن تكتشف هذه التحورات ويكون لديها القدرة على اكتشاف التحوروات، أما الـ 8 دول التي لا تستطيع تحديد التحورات تدعمها منظمة الصحة العالمية لاكتشاف هذه التحورات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.

وأوضح أن الطفرات لها آثار وخيمة في الاستجابة العامة، ونشهد زيادة الحالات في عدد من البلدان في الإقليم والعالم وذلك سبب التحورات الجديدة وكيف نمنع هذا الأمر وبحاجة إلى الحفاظ على تدابير الصحة العامة.

وأشار إلى أن اللقاحات يمنع انتشار الفيروس شرط اتباع تدابير الصحة العامة، ودون القيام بذلك لن نحد من انتشار العدوى للتحور الجديد.​

فيروس كورونا الدكتور عبدالناصر أبوبكر منظمة الصحة العالمية تحورات لكورونا إقليم شرق المتوسط

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