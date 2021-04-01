الخفافيش.. الصحة العالمية تكشف نتائج التحقيق في "ووهان" منبع كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن نتائج تحقيق خبراء المنظمة داخل مدينة ووهان الصينية منبع فيروس كورونا المستجد.

وقال المنظري إن منظمة الصحة العالمية قامت بالتنسيق لجمع فريق من الخبراء من الصين ومن مختلف دول العالم، ويتكون من 34 خبيرا زاروا الصين في الفترة من 14 يناير حتى 10 فبراير وتمكن الفريق من الاطلاع عن مختلف التقارير المختبرية والجينية للفيروس والملفات الطبية لعدد كبير من المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف أن الفريق تمكن من التعرف على مختلف الجوانب التي وردت عن الجائحة قبل نشر الصين بيانات المرض بنهاية ديسمبر، وخلص التقرير إلى وجود علاقة بين الفيروس ونوع من أنواع الخفافيش لكي يكون المصدر الأساسي للإصابة، مع وجود وسيط قد يكون السبب الذي نقل الفيروس من الخفافيش إلى البشر واحتمالية نقل هذا الفيروس عبر الأطعمة المجمدة ولا تزال الجهات تبحث ذلك.

وبشأن انتشار الفيروس بشكل مخلق في مختبرات طبية، قال المنظري إنه رغم أن هذه فرضية بعيدة الاحتمال ولكن كمنهج علمي لابد أن يتم مراجعة كل الاحتمال لنتأكد أننا لم نفوت أي فرضية ونغفل عن جزئية أساسية منها.​